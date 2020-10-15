 

Захарова озвучила прогноз для стран, отправленных карантином в «глубокий нокдаун»

15.10.2020, 17:08, Новости дня

Карантинные ограничения, направленные на борьбу с COVID-19, могут еще сильнее отразиться на состоянии национальных экономик, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова обратила внимание на то, что сейчас в большинстве стран наблюдается стремительный рост заражений коронавирусом, передает ТАСС.

«Медицинские учреждения вновь приводятся в боевую готовность, и ужесточаются подходы к карантинным ограничениям», – сказала она.

«Множатся опасения, что нынешний затяжной карантин может оказаться еще более осязаемым для национальных экономик, которых весенний этап пандемии отправил в глубокий нокдаун рецессии», – указала дипломат.

Захарова отметила, что в мире регистрируется дальнейший рост безработицы, падение индексов инвестиционной активности и увеличение банкротств.

По ее словам, одной из центральных задач, стоящих сейчас перед правительствами стран, является «адекватное соизмерение степени усилий по обеспечению требуемой медико-санитарной безопасности населения и удержание на плаву ключевого социально-экономического сегмента».

В начале октября руководство МВФ предупредило, что в 2021 году госдолг развитых стран из-за коронавируса может вырасти в среднем на 20% ВВП, для развивающихся стран этот показатель составит 10% ВВП, а для беднейших стран – 7% ВВП.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, когда российская экономика вернется на докоронавирусный уровень.



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