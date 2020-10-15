Захарова озвучила прогноз для стран, отправленных карантином в «глубокий нокдаун»
15.10.2020, 17:08, Новости дня
Карантинные ограничения, направленные на борьбу с COVID-19, могут еще сильнее отразиться на состоянии национальных экономик, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова обратила внимание на то, что сейчас в большинстве стран наблюдается стремительный рост заражений коронавирусом, передает ТАСС.
«Медицинские учреждения вновь приводятся в боевую готовность, и ужесточаются подходы к карантинным ограничениям», – сказала она.
«Множатся опасения, что нынешний затяжной карантин может оказаться еще более осязаемым для национальных экономик, которых весенний этап пандемии отправил в глубокий нокдаун рецессии», – указала дипломат.
Захарова отметила, что в мире регистрируется дальнейший рост безработицы, падение индексов инвестиционной активности и увеличение банкротств.
По ее словам, одной из центральных задач, стоящих сейчас перед правительствами стран, является «адекватное соизмерение степени усилий по обеспечению требуемой медико-санитарной безопасности населения и удержание на плаву ключевого социально-экономического сегмента».
В начале октября руководство МВФ предупредило, что в 2021 году госдолг развитых стран из-за коронавируса может вырасти в среднем на 20% ВВП, для развивающихся стран этот показатель составит 10% ВВП, а для беднейших стран – 7% ВВП.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, когда российская экономика вернется на докоронавирусный уровень.
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