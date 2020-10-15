 

Ученые: Дополнительные 29 минут сна помогут увеличить внимательность и трудоспособность

15.10.2020, 16:53, Разное

Ученые из университета Южной Флориды исследовали влияние сна на активность человека в течение дня. Они рекомендуют дополнительно отдыхать еще 29 минут.
В исследовании приняли участие медсестры, для которых очень важно высыпаться, чтобы внимательно исполнять свои обязанности, однако очень часто им не хватает ночного отдыха из-за долгих смен. Специалисты опросили участников об их состоянии на протяжении рабочего дня после нормального сна и после его недостатка. Кроме того, медсестер попросили в течение двух недель носить специальное устройство, измеряющее двигательную активность и ее зависимость от качества и длительности сна. По результатам исследования исследователи обнаружили повышение внимания медсестер после ночей, когда им удалось выспаться. Также у них снижалась сонливость и на 66% уменьшались симптомы бессонницы, по сравнению с невыспавшимися коллегами.

По подсчетам исследователей, дополнительные 29 минут сна (до обычной его продолжительности) позволят увеличить внимательность и трудоспособность днем.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Как составить идеальный базовый гардероб: советы fashion-блогера Карины Нигай

01.07 / “Оскаровский” комитет: Ана де Армас, Виталий Манский, Зендая и другие вошли в состав киноакадемиков

08.09 / Ученые назвали причину высокой продолжительности жизни

26.09 / Мнение: День рождения “ветерана”

02.07 / «Не знаю человека лучше»: Анна Седокова поздравила Яниса Тимму с именинами

24.07 / В Санкт-Петербурге ссора между школьниками закончилось стрельбой

11.08 / Федун пообещал заявить «Спартак» в чемпионат Украины

03.08 / В Екатеринбурге возле детского сада нашли труп мужчины

28.08 / Певица Валерия женила младшего сына

16.08 / Дочь пресс-секретаря Путина выложила в Сеть фото останков Гитлера из секретных архивов ФСБ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска