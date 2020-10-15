Ученые: Дополнительные 29 минут сна помогут увеличить внимательность и трудоспособность

15.10.2020, 16:53, Разное

Ученые из университета Южной Флориды исследовали влияние сна на активность человека в течение дня. Они рекомендуют дополнительно отдыхать еще 29 минут.

В исследовании приняли участие медсестры, для которых очень важно высыпаться, чтобы внимательно исполнять свои обязанности, однако очень часто им не хватает ночного отдыха из-за долгих смен. Специалисты опросили участников об их состоянии на протяжении рабочего дня после нормального сна и после его недостатка. Кроме того, медсестер попросили в течение двух недель носить специальное устройство, измеряющее двигательную активность и ее зависимость от качества и длительности сна. По результатам исследования исследователи обнаружили повышение внимания медсестер после ночей, когда им удалось выспаться. Также у них снижалась сонливость и на 66% уменьшались симптомы бессонницы, по сравнению с невыспавшимися коллегами.

По подсчетам исследователей, дополнительные 29 минут сна (до обычной его продолжительности) позволят увеличить внимательность и трудоспособность днем.