Александр Морозов рассказал, почему не общается с пасынком

15.10.2020, 16:53, Разное

Юморист Александр Морозов в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» откровенно признался, почему у него не сложились отношения с пасынком. 47-летний бездетный артист все еще надеется стать отцом.

Александр Морозов поделился, он испытывал чувства ко многим женщинам, однако не каждую из них хотел видеть матерью своих наследников. Когда-то он пребывал в отношениях с танцовщицей по имени Лола, у которой был маленький сын. Юморист относился к ребенку как к родному, но не мог согласиться с требовательностью своей избранницы, поскольку она хотела сделать из сына гения, отправив его в 6 лет в Академию искусств. Морозов знал, что ничем хорошим это не кончится, и всячески старался переубедить избранницу не отнимать у ребенка детство, но та не послушалась. В итоге мальчик исчерпал свои ресурсы и стал бунтовать, разнеся в музыкальном учреждении фортепиано и другие музыкальные инструменты. В последний раз Морозов виделся с пасынком несколько лет назад, когда тот приехал к нему домой зимой, одетый в легкую куртку и с черепами на руках. Тогда уже 18-летний сын Лолы пожил у юмориста некоторое время, позже пояснил о желании уехать. После этого артист его больше не видел и уверен, эта история может стать всем родителям уроком.

Александр Морозов отметил, Лола была требовательной и к нему самому, принуждая к здоровому образу жизни, занятиям спортом и избавлению от лишнего веса.