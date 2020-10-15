 

Путин объявил благодарность Юрию Лозе

15.10.2020, 16:48, Новости дня

Президент Владимир Путин объявил благодарность за заслуги в области отечественной культуры и искусства известному российскому музыканту Юрию Лозе.

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность Лозе Юрию Эдуардовичу – композитору, артисту ФГБУК «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт», – говорится на официальном портале правовой информации.

Юрий Эдуардович Лоза – советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец и композитор. Автор песен «Плот», «Я умею мечтать», «Пой, моя гитара, пой» и других. В середине 2010-х годов приобрел широкую известность благодаря своим критическим высказываниям в адрес ряда популярных зарубежных и отечественных исполнителей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / В мире: Отношения РФ и Японии ждет эпоха застоя

27.06 / Во время карантина Медведчуку разрешали летать между Ужгородом и Киевом – “Схемы”

07.10 / От коронавируса в мире умерли уже более 1,04 млн человек

09.07 / Названа дата открытия Исаакиевского собора

28.06 / Путин дал прогноз по инфляции

10.08 / На место проведения протестов в Минске прибыли следователи

31.08 / Мэра Краснодара госпитализировали с коронавирусом

09.09 / Стали известны вероятные сроки визита Лукашенко в Москву

14.09 / Опубликована информация о комплектации консоли Sony PlayStation 5

30.08 / «Билайн» подключает eSIM в 16 регионах России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска