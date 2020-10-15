Путин объявил благодарность Юрию Лозе

15.10.2020, 16:48, Новости дня

Президент Владимир Путин объявил благодарность за заслуги в области отечественной культуры и искусства известному российскому музыканту Юрию Лозе.

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность Лозе Юрию Эдуардовичу – композитору, артисту ФГБУК «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт», – говорится на официальном портале правовой информации.

Юрий Эдуардович Лоза – советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец и композитор. Автор песен «Плот», «Я умею мечтать», «Пой, моя гитара, пой» и других. В середине 2010-х годов приобрел широкую известность благодаря своим критическим высказываниям в адрес ряда популярных зарубежных и отечественных исполнителей.