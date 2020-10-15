Политолог: Белорусские силовики зря надеются, что Путин поможет Лукашенко

15.10.2020, 16:43, Разное

В первые дни протестов белорусские правоохранители проявили жестокость в отношении протестующих. Главе МВД республики Юрию Караеву пришлось извиняться за действия подчиненных.

Тем не менее белорусские силовики надеются, что в случае чего Россия придет на помощь режиму Александра Лукашенко и поддержит его финансово. Андрей Суздальцев призвал их не тешить себя иллюзиями. “Такого не будет”, – уверен он.

Отсутствие финансовой помощи со стороны России оставит режим Лукашенко без силовой опоры, считает эксперт. Но и бросить Батьку на растерзание оппозиции Москва тоже не может, констатировал аналитик.

Он призвал не сравнивать белорусских силовиков с украинским отрядом особого назначения “Беркут”, расформированным после свержения Виктора Януковича. По словам политолога, “Беркут” не избивал людей в тюрьмах и не гонялся за протестующими по спальным районам, а стоял насмерть под пулями и “Коктейлями Молотова”.

Ранее в белорусских телеграм-каналах прошла новость, что Москва договаривается с белорусскими силовиками за спиной Лукашенко. Якобы таким образом Кремль развязывает правоохранителям руки в отношении протестующих, а стрелки в итоге переведут на Батьку.

Последнее время белорусский ОМОН стал действовать жестче. В минувшее воскресенье в Минске задержали более 600 протестующих. Жестокость правоохранителей может привести к радикализации оппозиции.

Политолог Александр Алесин не исключил, что власти добиваются именно этого. Лукашенко надеется, что радикализация протестов расколет оппозицию, отметил эксперт.

Настроенные на мирную смену власти люди испугаются и уйдут с улиц. Останутся лишь те, кто настроен решительно. Но таких людей меньшинство, и разобраться с ними будет проще, пояснил Алесин.