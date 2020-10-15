 

Спивак: К Зеленскому тоже есть вопросы. Например, когда наступит та весна, когда топ-коррупционеры сядут в тюрьму?

15.10.2020, 16:31, Новости дня

Мой ответ президенту. Итак, Владимир Зеленский, задаю вам свои пять вопросов. В отличие от ваших про развитие без развития и мир во всем мире, но с каннабисом, мои вопросы более простые. Так сказать, на злобу дня.

Как вы и хотели, именно эти вопросы обсуждают на кухнях, в такси, подъездах, и миллионы украинцев хотели бы получить на них ответы.

1. Когда украинцы перестанут содержать ваши “схемы” и смогут содержать свои семьи?

2. Почему президент не стал жить, как простой учитель, а учитель не стал жить, как президент? И даже как работники его офиса?

3. Когда наступит та весна, когда топ-коррупционеры из прошлой власти и вашего окружения сядут в тюрьму, а не ваши друзья – в кресла?

4. Почему вы с Украиной – громко и на “ты”, а с заокеанскими кураторами – шепотом и на “вы”?

5. Вы – не лох, а мы?

Буду признателен за ваши ответы. Желательно, до 25 октября. Тем более что это ваша конституционная обязанность! Ждем-с.

Источник: Дмитрий Спивак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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