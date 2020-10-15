 

Главный инфекционист США подтвердил, что Трамп больше не заразен

15.10.2020, 16:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп больше не является источником заражения коронавирусом, заявил главный инфекционист США, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи в ответ на запрос Белого дома, сообщает CNN.

Фаучи с коллегами рассмотрели все результаты тестов Трампа на коронавирус, в том числе ПЦР, сделанный Национальными институтами здоровья (NIH).

Результаты тестов подтвердили, что Трамп “больше не является заразным для кого-то”, сказано в сообщении Фаучи и его коллег из института.

Тесты Трампа собрали и исследовали вечером 13 октября.

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру “из избытка осторожности” его госпитализировали. В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. 7 октября врач Трампа Шон Конли заявил, что у президента появились антитела к коронавирусу.

10 октября Трамп впервые после заражения появился на публике – он выступил с речью с балкона Белого дома. Конли в тот же день объявил, что президент больше не заразен, но результат ПЦР-теста Трампа не обнародовал.

12 октября Трамп провел первый после болезни предвыборный митинг, на который пришел без маски. Конли в тот же день сказал, что к выводу о незаразности президента пришли, основываясь на результатах тестов на антитела, анализа вирусной культуры и ПЦР-тестов. Тесты Трампа на антитела к COVID-19 (Abbott’s BinaxNow COVID-19 Ag Card) “несколько дней подряд” показывали отрицательный результат, заявил он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Le Figaro – наблюдавшие Навального российские врачи не нашли в его организме отравляющих веществ, о которых заявили немецкие коллеги

18.08 / «Белтелеком» объяснил проблемы с интернетом Белоруссии

20.09 / В Молдове третий день подряд фиксируют рекорд по заболевшим COVID-19

13.10 / «Вторая волна» в Европе набирает обороты — вновь побиты весенние антирекорды

15.07 / Лана Эстемирова: «Моя несчастная родина увядает под властью тирана Рамзана Кадырова» 

11.08 / Экономика: Российское мясо распробовали за рубежом

05.10 / Эксперты рассказали об опасности быстрой зарядки смартфона

07.08 / Генпрокуратура требует изъять у Абызова 32 миллиарда в пользу государства

03.08 / Ученые обнаружили неизвестное течение в океане

03.07 / Лавров заявил о необходимости скорейших прямых переговоров Палестины и Израиля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска