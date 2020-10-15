 

Анита Луценко рассказала, какой должна быть минимальная физнагрузка

15.10.2020, 16:30, Новости дня

Бывший тренер проекта “Зважені та щасливі”, фитнес-инструктор Анита Луценко заявила, что минимальной рекомендуемой физической нагрузкой являются 300 минут занятий спортом в неделю. Об этом она написала 15 октября в Instagram. 

Помимо этого, Луценко советует ежедневно совершать пешие прогулки, постепенно увеличивая количество шагов. По словам тренера, за неделю нужно проходить не менее 10 тыс. шагов.

“Сколько нужно ходить в день? По японской идее, 10 тыс. в самый раз. По моей идее, просто больше, чем вчера: если знаешь, что твой максимум – 2–3 тыс. шагов в день, попробуй завтра пройти 4 тыс., потом – пять и шесть”, – порекомендовала она. 

Луценко подчеркнула, что тренировки в зале не могут заменить ходьбу.

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Сколько нужно ходить шагов в день? Ну конечно по японской идее 10 тыс в самый раз. По моей идее просто больше, чем вчера) если знаешь что твой максимум 2-3 тыс шагов в день , попробуй завтра пройти 4 тыс , потом 5 и 6. Получается 8 тыс шагов тоже класс!  Заменяет ли тренировка шаги, ну не совсем. Минимальный рекомендуемый минимум это 6-10 тыс шагов ПЛЮС 300 мин физ нагрузки в неделю 

Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty) 15 Окт 2020 в 5:17 PDT

Луценко была ведущей и тренером шоу “Зважені та щасливі” на канале СТБ. В 2016 году фитнес-тренер родила дочь Мию. 

В июле 2020 года спортсменка впервые призналась, что ее публичность стала причиной ограбления, которое она пережила в 2018 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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