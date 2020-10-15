Дарья Кислицына проведет прямой эфир с губернатором Орловщины Андреем Клычковым

15.10.2020, 16:23, Разное

Прямой эфир с Андреем Клычковым пройдет 15 октября. Начало в 19:00.

Кислицына обсудит с Клычковым итоги трехлетнего руководства регионом: что удалось сделать и что предстоит в ближайшие годы. Также будет затронута тема борьбы с эпидемией коронавируса.

“Присоединяйтесь к эфиру и присылайте ваши вопросы”, – написала Кислицына в своем “Инстаграм”.

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Публикация от Дарья Кислицына#ЭИСИ (@kislitsyna_eisr) 14 Окт 2020 в 5:38 PDT