Ученые обнаружили нарушающий работу памяти гормон

15.10.2020, 16:17, Разное

Ученые, работающие на базе Университета Южной Калифорнии, нашли гормон, ответственный за нарушение памяти. Речь идет о грелине, влияющим на когнитивные функции.

Два года назад американские специалисты проводили исследование, в рамках которого изучали когнитивные последствия нарушений связи между мозгом и кишечником. Оно было сосредоточено на блуждающем нерве. Этот факт навел научных сотрудников на мысль о том, что вышеназванная связь играет роль в работе памяти. Теперь исследователи сконцентрировались на изучении грелина, отвечающего за формирование чувства голода.

Каждый раз, когда человек хочет есть, у него повышается уровень грелина. Именно этот гормон посылает характерные сигналы в гипоталамус. Ученые предположили, что вещество способно оказывать воздействие на более широкие когнитивные функции, которые выходят за рамки пищевого поведения. Для проверки своей теории они провели эксперимент на грызунах.

Исследователи блокировали у животных активность грелиновых рецепторов, находящихся на нейронах кишечника. Они связаны с головным мозгом через блуждающий нерв. Когда гормон оказался заблокирован, мыши стали есть чаще, но их порции уменьшились. Грызуны помнили, где именно находится еда, однако, имея кратковременные проблемы с памятью, они забывали об этом. У животных просто была нарушена эпизодическая память, пишет издание “Ридус”.