Перенесший инсульт Моисеев рассказал о своем самочувствии: «Я давно не артист»

15.10.2020, 16:17, Разное

Борис Моисеев перенесший инсульт, пояснил журналистам о своем самочувствии. Артисту пришлось полностью изменить свой способ жизни и отказаться от многого: «Я давно не артист».

Проблемы со здоровьем Борис Моисеев имел и ранее, особое обострение произошло десять лет назад. Звезда перенес инсульт, что повлияло на его образ жизни и рабочий график. Танцор и певец практически не появляется на публичных мероприятиях. Возможно, именно это повлияло на возникновение слухов о неспособности артиста двигаться. Ряд СМИ рассказали о том, что Моисеев не может сейчас даже встать с постели, а все друзья и близкие покинули его.

Репортеры связались с исполнителем, чтобы узнать, как на самом деле обстоят дела. Согласно полученной информации, здоровье Бориса Моисеева не ухудшилось, он чувствует себя хорошо и помощи посторонних не требует. Однако и доказывать кому-либо свое физическое состояние не намерен. Певец называет себя обычным пенсионером, который нуждается прежде всего в покое, напоминая, что «уже давно не артист». Недавно он занимался зубами, как и ранее, посещает при необходимости те, или иные учреждения и живет обычной жизнью.

Сейчас Борису Моисееву 66 лет, в 1990-х годах хореограф занялся певческой карьерой и достиг больших успехов, исполнив множество хитов как сольно, так и с другими артистами, Аллой Пугачевой, Николаем Трубачом, Людмилой Гурченко, французским исполнителем Нильдой Фернандез и другими. И сейчас селебрити поддерживают его верные друзья, он ни в чем ни нуждается. Как пишет и здание «Телепрограмма», пенсия артиста достаточно большая. Кроме того, он получает надбавку в 30 тысяч рублей.