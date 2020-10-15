 

Золотовалютные резервы РФ сократились на 0,5 млрд долларов

15.10.2020, 16:08, Новости дня

Золотовалютные резервы РФ по состоянию на 15 октября сократились на 0,09% (или на 0,5 млрд долларов) по сравнению с показателем на 9 октября – до 585,8 млрд долларов, говорится в материалах Банка России.

По данным ЦБ, сокращение резервов произошло «преимущественно в результате операций по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что золотовалютные резервы РФ к 18 сентября увеличились на 0,02% по сравнению с показателем на 4 сентября.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Машину обстреляли в Ингушетии

16.08 / Times – Эрдоган обвинил Макрона в стремлении восстановить «колониальный порядок»

10.09 / США ввели санкции против украинского нардепа Деркача

11.10 / Сенатский комитет приступает к рассмотрению кандидатуры Барретт

28.07 / Пустые пляжи и рестораны — COVID-19 нанёс тяжёлый удар по европейскому туризму

27.09 / На месте крушения Ан-26 психологи оказывают помощь родным погибших

18.09 / Тихановская призывает ООН расследовать преступления белорусских властей

17.08 / МРК «Грайворон» с «Калибрами» прибыл на госиспытания

09.10 / В Армении запретили критику власти и ее действий в Нагорном Карабахе

30.09 / В Париже истребитель перешел на сверхзвуковую скорость. Жители города восприняли это как взрыв

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска