Huawei готовит для России смартфон Honor X-серии с 48-мегапиксельной камерой и большим экраном

15.10.2020, 15:53, Разное

В Сети появилась информация об очередных новинках от суббренда компании Huawei Honor. X-серия, к которой принадлежит аппарат относится к среднему уровню, смартфон при этом получит большой экран и камеру на 48 мегапикселей.

Новинка призвана повысить спрос на товары Huawei, позиции которой пошатнулись после введения санкций против нее со стороны США. Примечательно, что, судя по инсайдерской информации, устройство на российский рынок выйдет раньше, чем на китайский. Кодовое обозначение, под которым фигурирует смартфон сейчас — DNN-LX9. Вероятно, на полках магазинов девайс появится в трех версиях цветового оформления, зеленом, черном и серебристом корпусах.

Кроме визуального оформления, сообщается также о разрешении главного объектива основной камеры. Модуль с объективами расположен в прямоугольном блоке с закругленными углами вверху слева на тыльной панели. Экран при этом имеет диагональ 6,67 дюйма и выполнен, скорее всего, по технологии Full HD+. В аппарате установлена аккумуляторная батарея с вместительностью 5 тысяч мАч и поддерживает быструю подзарядку SuperCharge.

Также смартфон оборудуют контроллером NFC для бесконтактных платежей, разъем USB Type-C, а также стандартный 3,5-миллиметровый для подключения наушников. Остальные подробности о новом смартфоне от Honor станут известными ближе к старту продаж устройства. Ориентировочная стоимость для россиян составит 18-21 тысячу рублей в зависимости от оснащенности. Дата старта продаж пока не называется.