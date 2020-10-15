Москва пообещала ответить на санкции ЕС по Навальному

15.10.2020, 15:48, Новости дня

Европейские санкции против россиян из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным получат должную реакцию с российской стороны, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Указанные шаги не останутся без нашей должной реакции», – приводит слова Захаровой ТАСС.

Обоснования Евросоюза для введения таких ограничений «не просто не выдерживают никакой критики, а находятся вообще на грани абсурда», подчеркнула дипломат. «О каких-либо реальных доказательствах, естественно, речи не идет», – указала Захарова.

В четверг Европейский союз и Великобритания ввели в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Перед этим глава МИД Сергей Лавров заявил, что РФ зеркально ответит на санкции Европейского союза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. В Совфеде также пообещали зеркальный ответ на санкции из-за «дела Навального».

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Однако ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль многократно подчеркивал, что РФ готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. Европейские политики отмечали, что РФ сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.