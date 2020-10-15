 

Москва пообещала ответить на санкции ЕС по Навальному

15.10.2020, 15:48, Новости дня

Европейские санкции против россиян из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным получат должную реакцию с российской стороны, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Указанные шаги не останутся без нашей должной реакции», – приводит слова Захаровой ТАСС.

Обоснования Евросоюза для введения таких ограничений «не просто не выдерживают никакой критики, а находятся вообще на грани абсурда», подчеркнула дипломат. «О каких-либо реальных доказательствах, естественно, речи не идет», – указала Захарова.

В четверг Европейский союз и Великобритания ввели в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Перед этим глава МИД Сергей Лавров заявил, что РФ зеркально ответит на санкции Европейского союза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. В Совфеде также пообещали зеркальный ответ на санкции из-за «дела Навального».

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Однако ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль многократно подчеркивал, что РФ готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. Европейские политики отмечали, что РФ сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09 / Кроссоверы Audi SQ8 получают бензиновые двигатели для рынка Европы

02.10 / Euronews – ЕС осуждает Венгрию и Польшу за несоответствие демократическим стандартам

05.08 / Разработан новый способ доставки лекарств через кожу

10.09 / Обозреватели Foreign Affairs «разоблачили» план Кремля по Белоруссии

13.07 / Сафронову предъявили обвинение

17.09 / В российских магазинах можно будет рассчитаться при помощи смартфона

23.09 / Вучич назвал цель соглашения Сербии с Косово

06.07 / Украина готова судиться с Ираном из-за сбитого самолета, умер Эннио Морриконе. Главное за день

08.10 / Президент Киргизии нашелся

12.08 / Kia впервые рассекретил обновленный фастбэк Stinger

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска