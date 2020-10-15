Алла Пугачева позвала Бориса Моисеева к себе в гости

15.10.2020, 15:17, Разное

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Борис Моисеев плохо себя чувствует. На фоне этих слухов, Алла Пугачева позвала своего давнего друга и коллегу в гости.

По словам Сергея Гороха, концертного директора артиста, Примадонна прочитала в Сети тревожную информацию и позвонила Борису Моисееву. Певец отметил, что все нормально и беспокоиться ей не о чем. Алла Пугачева позвала коллегу к себе в замок в деревне Грязи, чтобы пообщаться с ним на фоне слухов о его депрессии и плохом самочувствии.

Концертный директор рассказал, что 66-летний исполнитель хита «Голубая луна» обслуживает себя самостоятельно. У Бориса Моисеева хорошая пенсия, а также он получает авторские отчисления. По словам самого артиста, он живет жизнью обычного пенсионера – гуляет, читает, смотрит телевизор, созванивается с коллегами и близкими людьми. Недавно он лечил зубы, а в остальном, на здоровье пока не жалуется. Однако фотографироваться Борис Моисеев отказался, так как считает себя уже «не артистом, а пожилым человеком, который хочет покоя». Десять лет назад певец перенес инсульт, после чего редко появляется на публике.