Появилось фото первой в мире шестимодульной камеры Huawei Mate 40 Pro

15.10.2020, 15:17, Разное

Очередной смартфон готовит к выходу на рынок китайская компания Huawei, Mate 40 Pro, новый флагман бренда, получит оригинальную камеру. Судя по обнародованном уже сейчас фото, это будет первый в мире шестимодульный блок объективов.

Представят официально девайс через неделю, 22 октября, аппарат получит новейшие технологии и уникальный дизайн. Так, блок датчиков камеры стал восьмиугольным, об этом пишет блогер-инсайдер rodent950, ранее уже неоднократно публиковавший точные данные о готовящихся гаджетах различных фирм.

Если его данные верны, то Huawei станет первым производителем, выпустившем смартфон с шестью камерами. Скорее всего, разрешение главного датчика составит 108 мегапикселей, появится улучшенный ночной режим, кроме того, значительно улучшатся возможности съемки видео и фотографий. Насколько верны прогнозы блогера, станет ясно после презентации, остальные же характеристики устройства дают ему все шансы на лидерские позиции среди конкурентов на рынке мобильных устройств.

Так, в Huawei Mate 40 Pro установлен инновационный фирменный процессор Kirin 9000 с восемью ядрами, одно из которых имеет частоту 3,13 гигагерц. Скорее всего, экран выполнен по технологии OLED, при этом датчиков для селфи будет два, их разместят в вырезе на дисплейной панели. Также ожидается наличие 3D-датчика TOF для идентификации пользователя по лицу.