 

«Если у меня катастрофа и надо срочно сбросить, то сажусь на дежурную диету»: Ирина Пегова рассказала о борьбе с лишними килограммами

15.10.2020, 15:17, Разное

Российская актриса Ирина Пегова поделилась с изданием wday.ru, как борется с лишними килограммами. «Если у меня катастрофа и надо срочно сбросить, то сажусь на дежурную диету», – рассказывает участница шоу «Ледниковый период».
Ирина Пегова объяснила, что на дежурной диете худеет на 5 килограммов за 5 дней. В первый день нужно пить кефир, а через полчаса воду, актриса заменяет его ряженкой. В течение второго дня ест вареную курицу с солью и приправами, а пьёт одну лишь воду. Третий день – творог, который звезда «СуперБобровых» заменяет на креветки и рыбу. За пять дней этой экспресс-диеты можно похудеть на один размер, но если снова начать питаться как обычно, прежний вес возвращается.

Актриса театра и кино делится, что у неё идет постоянная борьба за 2-3 килограмма, а не за 30, как пишут в Сети. Сейчас она весит всего 62 кг, а вот когда снимается в кино, зрители уверены, что её героиня гораздо больше. Она бегает или ходит по утрам (минимум час) и занимается фитнесом. Однако бывают периоды, когда знаменитость ничего не делает и не ограничивает себя в еде, она признаётся, что не любит постоянство.

Фанаты в личном Instagram-аккаунте звезды называют актрису Пегову искренней и обаятельной, а также восхищаются её многочисленными талантами. Любимой паре желают победы на льду, отметив, что «Ирина и Алексей – шикарные».



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