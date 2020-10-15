Пропавшего человека нашли в древних Помпеях

15.10.2020, 15:18, Разное

В 2003 году экспедиция профессора Френка Ромейна проводила раскопки в Помпеях – древнем городе, погибшем в 79 году н.э. в результате извержения вулкана Везувия. В ходе раскопок на глубине 6 метров под слоем лавы было найдено тело несчастного, погибшего почти 2.000 лет назад. На левой руке погибшего был стальной браслет, на котором на английском языке было выгравировано имя владельца: Уильям Грин.

Ненужная находка

Профессора находка вовсе не обрадовала, поскольку он сразу понял, какие осложнения ему как ученому принесет этот браслет. Ромейн попытался сохранить все в тайне. Увы, свидетелей было слишком много. Вечером к профессору нагрянули журналисты и он был вынужден все рассказать и предъявить браслет. К неописуемой радости журналистов была гравировка и на внутренней стороне браслета: «Бен-Гур, 1925». Интернет дал исчерпывающую информацию, кто такой Уильям Грин, что означает «Бен-Гур» и при чем здесь 1925.

«Бен-Гур», 1925

В 1923 году «Goldwin Picters» приступила к съемкам грандиозного фильма «Бен-Гур: история Христа». Картина стала самым дорогим проектом эпохи немого кино. Бюджет ленты составил 3,9 млн. долларов (40 млн. в ценах XXI века). В 1926 году работа была закончена. Фильм прошел с огромным успехом, принеся более 9 млн. долларов выручки. В съемках было задействовано огромное по тем временам количество людей. Значился в списках и Уильям Грин.

Уильям Грин был каскадером и снимался в сценах скачек на колесницах. Съемки проходили в г. Калвер-Сити, в Калифорнии. Режиссер отмечал бесстрашие Грина и был доволен им как исполнителем рискованных трюков, но сам Уильям мечтал об артистической карьере. Он рассчитывал, что «Бен-Гур» станет первой ступенькой лестницы, которая приведет его на вершину успеха. Грин заводил на съемочной площадке полезные знакомства, налаживал контакты. Его запомнили многие. Мечтая о будущих успехах, честолюбивый каскадер заказал браслет, на котором выгравировал свое имя, название фильма, год и постоянно ходил с ним на съемки, считая браслет своим амулетом. Но однажды Грин на съемки не пришел. Родственников у него не было, никто не горел желанием его искать. Пропавшему быстро нашли замену, на том дело и кончилось.

Мистификация?

Первым делом профессора, как он и предвидел, обвинили в подлоге. Френк Ромейн оскорбился и дал пространное интервью, в котором заявил, что у него солидная репутация в научных кругах и он не нуждается в привлечении к себе внимания такими дешевыми трюками. Есть свидетели, есть фотографии, есть научные данные, смысл которых понятен только специалистам. Тело было найдено в культурном слое конца первого века, в этом он уверен. Надеть браслет на окаменевшее тело, не повредив при этом ни тела, ни самого браслета, невозможно. Все говорит о том, что браслет находился на руке человека в тот трагический день. Он понимает абсурдность находки, но никому не позволит называть себя жуликом. А объяснения пусть ищут те, кому это интересно.

Найти объяснение действительно сложно. Как человек, пропавший в Калифорнии, оказался в Италии, да еще и переместился во времени? Даже если допустить, что погибший не Уильям Грин, то как браслет из XX века оказался на руке человека, погибшего почти 2 тысячи лет назад? И еще есть интересный документ, датируемый 82 годом нашей эры, т.е. написанный через три года после гибели Помпей. В нем упоминается, что за несколько дней до трагедии по городу ходил ветеран-легионер, призывающий жителей покинуть Помпеи, поскольку им грозит скорая гибель. Над ним смеялись и называли сумасшедшим. Может, этого «сумасшедшего» легионера звали Уильям Грин?