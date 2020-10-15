Запуск гравитационной обсерватории LIGO задерживается

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15.10.2020, 15:15, Новости дня

Обсерватория LIGO, основной задачей которой является исследование гравитационных волн во Вселенной, снова откладывается. Об этом сообщил основатель данного проекта Барри Бэриш, получивший Нобелевскую премию за достижения в области физики.

Причиной, по которой обсерватория начнет работать только в конце будущего года, названа пандемия коронавируса.

Напомним, что обсерватория LIGO построена в 2002 году. Здесь проводили исследования ученые, впоследствии получившие Нобелевские премии. А в 2015 году приборы обсерватории зафиксировали гравитационные волны, возникшие после столкновения двух черных дыр. В целом, обсерватория останется закрытой в течение еще 15 месяцев. Перспективы досрочного возобновления исследований неясны.



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