“Нас никогда не сломать”: Джон Ледженд посвятил Крисси Тейген песню после пережитого ими выкидыша

15.10.2020, 15:10, Разное

В минувшую среду, 14 октября, в Лас-Вегасе прошла очередная (но, что немаловажно в 2020-м, одна из немногих в формате офлайн) музыкальная церемония Billboard Music Awards. Триумфаторами премии стали Билли Айлиш и Post Malone: 18-летняя певица победила в номинациях “Лучшая исполнительница” и “Лучший новый артист”, а 25-летний рэпер унес с премии 9 статуэток, в том числе за номинацию “Артист года”. Также свои призы получили Cardi B, Гарри Стайлс, группа Jonas Brothers и другие. Ведущей премии стала Келли Кларксон: она весь вечер общалась с пустым залом из-за пандемии, обращаясь лишь к зрителям по ту сторону экрана.

Билли Айлиш Post Malone Келли Кларксон Lizzo

Однако многим мероприятие запомнилось трогательным выступлением Джона Ледженда для своей супруги Крисси Тейген – он посвятил ей песню после того, как две недели назад они потеряли третьего ребенка. Для артиста этот выход в свет стал первым после трагедии.

Это для Крисси,

– сказал он со сцены Dolby Theater и исполнил песню Never Break из своего последнего альбома Bigger Love, текст которой гласит:

Нас никогда не сломать, мы достаточно сильны. Даже когда жизнь преподносит нам трудности, мы не собьемся с пути.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Billboard Music Awards (@bbmas)14 Окт 2020 в 6:48 PDT

Напомним, трагичной новостью музыкант Джон Ледженд и модель Крисси Тейген поделились с миром 1 октября. Крисси опубликовала в Instagram серию черно-белых фотографий из палаты и написала:

Мы в шоке и испытываем настолько сильную боль, о которой вы могли только слышать, мы никогда не чувствовали ничего подобного. Мы не смогли остановить кровотечение и дать нашему ребенку необходимую ему жидкость, несмотря на несколько процедур по переливанию крови. Этого было недостаточно!

Мы никогда заранее не выбирали детям имена, ждали еще какое-то время после их рождения. Но на этот раз – по некоторым причинам – мы начали называть нашего маленького сына в моем животе Джек. Так что для нас он всегда будет Джеком. Джек старался изо всех сил стать частью нашей небольшой семьи, и он останется ею – навсегда.

Третья беременность, о которой 34-летняя модель узнала случайно, проходила нелегко, о чем она честно рассказывала своим подписчикам в Instagram: из-за низкой плацентации у нее были кровотечения, и врачи строго рекомендовали ей постельный режим. Крисси ответственно выполняла все предписания специалистов, но в начале недели ее госпитализировали с сильным кровотечением. Позже она рассказала о своем состоянии и о том, что она прошла через несколько процедур переливания крови. Но это не помогло.

Джон Ледженд и Крисси Тейген познакомились в 2007 году на съемках клипа музыканта Stereo. В 2011-м Джон сделал Крисси предложение, а в 2013-м они сыграли свадьбу на озере Комо в Италии. Путь к тому, чтобы стать родителями, был для пары непростым: по словам Крисси, они с Джоном предпринимали попытки зачать ребенка еще до того, как поженились. Она призналась, что они с Джоном долгое время обследовались у врачей и даже думали усыновить малыша, но с помощью экстракорпорального оплодотворения паре удалось зачать ребенка – дочь Луну в 2016 году. Второй ребенок пары, сын Майлз, появился на свет в 2018 году также благодаря этой процедуре.