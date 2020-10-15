Скандалы: Нас не догонят

15.10.2020, 15:05, Разное

Россия будет вывозить нефть из Венесуэлы вопреки запретам и санкциям США

Как выяснил “Ъ”, правительство РФ может поддержать экспорт нефти из Венесуэлы, находящейся под санкциями США. Так, российские страховщики могут предоставить судам российско-венесуэльской «Трансокеании» покрытие до $300 млн, а Промсвязьбанк предоставить кредит в размере $80 млн на еще два танкера к уже имеющемуся Ayacucho, который в июне сменил имя на «Максим Горький», а флаг — на российский. Эти суда как минимум будут способны вывозить нефть с принадлежащих РФ месторождений в Венесуэле. Единым логистическим оператором морских перевозок между РФ и странами Латинской Америки и Карибского бассейна может стать совладелец «Трансокеании», уже находящийся под санкциями «Совфрахт».

Как стало известно “Ъ”, флот российско-венесуэльской компании «Трансокеания», которая управляет перешедшим под флаг РФ бывшим венесуэльским танкером Ayacucho (ныне «Максим Горький»), может пополниться еще двумя танкерами. По словам собеседников “Ъ”, в правительстве обсуждается возможность поручить Промсвязьбанку выдать на такую покупку целевой кредит в размере до €80 млн. Обеспечением по сделке могут стать сами суда, выручка по бербоут-чартерным контрактам, а также перевозимая нефть, говорят источники “Ъ”. По их словам, вопрос курирует вице-премьер Юрий Борисов. В аппарате вице-премьера и Промсвязьбанке не предоставили комментарии.

На то, что танкер Ayacucho дедвейтом 320,8 тыс. тонн (класс VLCC) с июня был перерегистрирован в российском реестре и под российский флаг, обратил внимание РБК 18 сентября. Судно было построено в 2013 году на китайской верфи Bohai Shipbuilding и находилось на балансе у сингапурского СП CV Shipping, принадлежавшего PDVSA и китайской госкомпании PetroChina.

По данным Reuters, после введения американских санкций против PDVSA международные страховщики отозвали покрытие судов, PetroChina инициировала банкротство СП, по итогам которого Ayacucho осталось у венесуэльской стороны и перешло под ее флаг.

В конце мая PDVSA передала судно Национальному институту водного хозяйства Венесуэлы (INEA), а после очередного ужесточения американских санкций танкер зарегистрировали в Большом порту Санкт-Петербург. Сейчас им управляет «Трансокеания», СП INEA и «Совфрахта», с 2016 года находящегося под санкциями США по «крымскому пакету». «Максим Горький» последний раз отмечался в системе AIS 2 октября и находился возле Реюньона, следуя с грузом из Венесуэлы в Юго-Восточную Азию. Reuters сообщало, что танкер может встать на ремонт на одной из верфей Китая.

По словам источников “Ъ”, может быть подготовлено поручение президента РФ о том, чтобы застраховать все морские суда «Трансокеании» в Крымской первой страховой компании (там не ответили “Ъ”), после чего флот будет перестрахован в Российской национальной перестраховочной компании (там отказались от комментариев). Страховое покрытие составит до $300 млн, говорят источники “Ъ”. В качестве единого оператора морских перевозок между РФ и странами Латинской Америки и Карибского бассейна, добавляют собеседники “Ъ”, госкомпания предложит «Совфрахт» (там отказались от комментариев).

Источник “Ъ” на страховом рынке поясняет, что с учетом санкций, наложенных на правительство Венесуэлы и «Совфрахт», застраховать «Максим Горький» и будущий флот «Трансокеании» в других странах было бы невозможно — на нем, скорее всего, уже есть или будет красная пометка в системе Ллойда. Страховое покрытие в $300 млн — это минимальный лимит для соблюдения международных конвенций, его недостаточно для выполнения основных требований большинства крупных мировых акваторий, где объем ответственности для таких судов достигает $1 млрд, говорит собеседник “Ъ”.

Скорее всего, танкеры будут эксплуатировать в узких акваториях (то есть не в самых загруженных портах) и возить российский груз, полагает он, называя решение «политическим и абсолютно правильным с точки зрения защиты интересов и минимизации рисков».

Правительству РФ принадлежат нефтедобывающие активы в Венесуэле, которые были переданы государству от «Роснефти» в марте. Нефтекомпания последний раз раскрывала, что в 2018 году ее добыча в Венесуэле составила около 2,7 млн тонн нефти, но с тех пор общая добыча в стране под воздействием санкций США упала почти в четыре раза, до 359 тыс. баррелей в сутки в третьем квартале 2020 года. Как сильно за это время упало производство на бывших активах «Роснефти», неизвестно.

Основными потребителями нефти Венесуэлы после введения санкций стали Китай и Индия, но и они снижают закупки. В Латинской Америке и Карибском бассейне главным получателем венесуэльской нефти исторически была Куба: до 2015 года поставки составляли 100 тыс. баррелей в сутки, но в 2019 году они упали вдвое, по данным Argus. На Кубе есть НПЗ Cienfuegos (принадлежит местной госкомпании CUPET), способный перерабатывать более 3 млн тонн нефти в год, но сейчас недозагруженный. Из-за снижения поставок из Венесуэлы Куба сталкивается с хроническим дефицитом топлива. Вице-премьер Юрий Борисов является сопредседателем межправкомиссий как с Венесуэлой, так и с Кубой.