 

Ефремов полностью выплатил компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП Захарова

15.10.2020, 14:53, Разное

Актер Михаил Ефремов в полной мере выплатил компенсацию сыну водителя Сергея Захарова, который погиб в ДТП с его участием. Отмечается, что сумма, назначенная судом, составила 800 тысяч рублей. Информацией поделился представитель потерпевшего Сергей Аверцев.
Михаил Ефремов выплатил сыну Сергея Захарова всю сумму, которую должен был. Еще до приговора потерпевшая сторона получила 200 тысяч рублей. Итого общая сумма, выплаченная народным артистом, составила миллион рублей.

В целом сына Сергея Захарова устроил размер компенсации. Изначально в иске указывалась сумма в 7,5 миллиона рублей. Однако в РФ обычно суд назначает небольшие компенсации за моральный вред.

Василий Захаров выступает против того, чтобы актеру Михаилу Ефремову смягчили приговор. Новые адвокаты артиста уже подали несколько апелляционных жалоб в соответствующие инстанции. В одной из них содержится ходатайство об условном сроке.

Суд первой инстанции приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Пока он пребывает в столичном СИЗО № 5. Сын погибшего в аварии водителя не готов простить популярного актера. Ему трудно говорить о том, было ли искренним его последнее раскаяние.



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