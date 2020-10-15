Рак груди: статистика и новые подходы к лечению

15.10.2020, 14:20, Разное



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MedPortal: Александр Валерьевич, какая сейчас заболеваемость раком молочной железы в России? Наблюдается ли какое-то увеличение, и с чем это связано: с новыми возможностями диагностики или другими факторами?

А.К.: Согласно данным Канцер-регистра (прим.: программа для ведения учета онкобольных в больницах РФ), показатель заболеваемости раком молочной железы в РФ в 2018 году составил 89,7 на 100 тысяч женщин. Для сравнения: в 2017 году показатель был 89,6 – на 100 тысяч. То есть мы видим небольшой постепенный рост заболеваемости. В первую очередь это связано с повышением качества диагностики и старением населения.

MedPortal: Есть мнение, что рак груди «помолодел» последнее время. Так ли это? В каком возрасте рак груди становится реальной угрозой для женщины?

А.К.: Нет, это не так. Заболеваемость выросла в связи с совершенствованием диагностических мероприятий. Но при этом статистические данные не показывают увеличение заболеваемости среди молодого населения. Как и прежде, риск развития рака молочной железы драматически увеличивается в группе пациенток возрастной группы 45 лет и старше.

MedPortal: Какие сейчас показатели смертности от этого диагноза и меняются ли они со временем?

А.К.: С середины 90-х годов мы наблюдаем тенденцию к медленному снижению смертности от рака молочной железы: на 0,2 % ежегодно.

MedPortal: А что насчет лечения? Меняются ли протоколы, есть ли надежда, что лечение становится (или станет) более щадящим?

А.К.: Современные тенденции в лечении рака молочной железы ориентированы на уменьшение агрессивности лечения. Все больше усилий направляется на улучшение качества жизни пациенток. Например, это проявляется в более широком проведении органосохраняющих операций на молочных железах вместо мастэктомий. Конечно, в тех случаях, когда это безопасно для пациентки и технически возможно.

MedPortal: Причины возникновения рака груди, как и других онкологических заболеваний, до сих пор неизвестны, но существуют различные факторы, которые увеличивают этот риск. Насколько велик наследственный фактор?

А.К.: Чаще всего рак молочной железы является спорадическим (то есть спонтанно возникающим) заболеванием, однако в 10-15 % случаев он имеет наследственную природу. Большинство наследственных форм рака молочной железы связаны с генами BRCA1 и BRCA2 (BREAST CANCER GENES 1 и 2). Эти гены отвечают за регуляцию процессов восстановления генетического материала (ДНК) и предупреждают возможную опухолевую трансформацию клеток. Однако при наличии дефектов и мутаций в этих генах значительно повышается риск развития рака молочной железы и яичников.

MedPortal: Вокруг рака груди очень много мифологии. Например, долгое время обвиняли бюстгальтеры на косточках. Американские исследования доказывают обратное, но может, есть другие данные? Стоит ли женщинам пересмотреть свои взгляды на выбор нижнего белья?

А.К.: В возникновении опухолевых заболеваний, в том числе рака молочно железы важную роль играет повреждение генетического аппарата клеток. Но этот процесс никак не связан с косточками на бюстгальтерах или другими особенностями нижнего белья.

MedPortal: Повышается или может, наоборот снижается риск у нерожавших женщин? Может, оказывают влияние другие факторы, например, поздние роды? А что насчет ЭКО или гормонотерапии при бесплодии?

А.К.: Считается, что фактором, повышающим риск возникновения гормон-чувствительного рака молочной железы являются поздние роды. У нерожавших женщин вероятность развития этого заболевания действительно выше. А вот статистических данных, свидетельствующих о возрастании риска при ЭКО, на сегодняшний день нет.

MedPortal: Давайте поговорим о профилактике. Как часто необходимо посещать маммолога, в каком возрасте? Надо ли проходить регулярно маммографию и УЗИ молочных желез, и в чем отличие этих двух видов исследования? И вообще, что нужно делать, чтобы снизить риск развития этого заболевания?

А.К.: В соответствии с приказом Минздрава о порядке проведения диспансеризации, женщинам в возрасте от 40 до 75 лет включительно рекомендовано проводить маммографию обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм 1 раз в 2 года. Пациенткам из группы высокого риска, с наличием BRCA-мутаций рекомендовано более раннее начало скрининга рака молочной железы: осмотр у врача ежегодно с момента выявления повышенного риска РМЖ, но не ранее 21 года, МРТ молочных желез 1 раз в год.

Возраст начала проведения – на 10 лет раньше самого раннего случая рака молочной железы в семье, но не ранее 25 лет и не позднее 40 лет. Для пациенток с повышенным риском развития рака груди, к которым относятся пациентки с мутацией BRCA1/2, оправдано проведение превентивной гормонотерапии.

MedPortal: Раньше публиковалось очень много наглядных рекомендаций по самостоятельному обследованию молочных желез. Однако приходилось слышать мнение от врачей, что пальпация в домашних условиях ничего не даст, в том числе потому, что далеко не все новообразования, особенно на ранних стадия, можно нащупать. Есть ли смысл проводить какой-то самостоятельный осмотр?

А.К.: Довольно часто пациентки замечают наличие новообразования молочной железы самостоятельно. Но, к сожалению, на ранних стадиях заболевания самостоятельный осмотр молочных желез действительно не даст результатов из-за слишком малых размеров новообразования.

MedPortal: Симптомы рака груди могут быть совсем неочевидным, а иногда их может не быть вовсе. И все же, есть ли какие-то признаки (например, чисто визуальные), которые должны насторожить и стать поводом для визита к врачу?

А.К.: Насторожить должны любые внешние изменения. Например, втяжение кожи молочной железы, изъявление, деформация контуров груди. Все это повод для немедленного обращения к врачу.