Учёные выяснили, что нужно есть и пить для долголетия

15.10.2020, 14:17, Разное

Зарубежные учёные в ходе очередного исследования выяснили, что нужно есть и пить, чтобы долго жить. Так, белок в большом количестве защитит от сердечной недостаточности и преждевременной смерти.

Сотрудники Гронингенского университета (Нидерланды) для проведения эксперимента использовали данные свыше 2000 добровольцев из 11 стран мира (средний возраст – 68 лет). Через два года, пациенты, употребляющие менее 40 граммов белка в день, скончались, а у тех, в рационе которых присутствовало более 70 г белка ежедневно, риск смерти снизился на 18%. Учёные резюмировали, что белок участвует в регенерации сердечных мышц. Также согласно результатам исследования, бесценна и польза заварного кофе. Одной кружки в день ароматного напитка будет достаточно, чтобы уменьшить смертность от сердечных заболеваний, онкологии, инсульта, сахарного диабета и болезней почек.

Учёные из Китая рекомендуют для здоровья организма употреблять продукты, содержащие селен (злаки, оливковое масло и овощи, орехи, грибы, рыба и морепродукты, говяжьи почки и печень, морская соль и куриные яйца). Это нужно для обмена веществ и работы окислительно-восстановительных процессов, а вот нехватка селена приведёт к раннему старению и преждевременной смерти.

Медики рассказали ещё об одном секрете здорового долголетия — это средиземноморская диета, в составе которой: оливковое масло, рыба, фрукты и овощи, орехи и злаки. Пожилые итальянцы, которые участвовали в исследовании, употребляли в пищу много оливкового масла и фруктов, а в результате – были защищены от депрессивных симптомов.