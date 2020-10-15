 

Появившиеся в тесте AnTuTu Apple iPhone 12 и iPhone 12 Pro не впечатляют результатами

15.10.2020, 14:17, Разное

На ресурсе популярного бенчмаркинг-сервиса появились новинки от Apple, iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Однако их результаты по сравнению со смартфонами на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 не впечатляют.
Новинки от американского IT-гиганта были представлены вечером 13 октября, традиционно они вызвали ажиотаж. Однако, как оказалось, их мощность многих разочаровала, несмотря на использование инновационной однокристальной системы A14 Bionic, созданной на основе 5-нанометрового техпроцесса. Устройства обнаружили на тестировании AnTuTu, но судя по его итогам, двенадцатому поколению iPhone будет сложно бороться за лидерство с большинством флагманов на ОС Android.

По результатам проверки чипа-SoC, графического процессора, памяти и интерфейса пользователя общий балл обеих «яблочных» моделей составил 570 тысяч. При этом флагманские устройства на процессоре Snapdragon 865 от Qualcomm показывают в тестах 650 тысяч баллов. В основном главная проблема новых iPhone состоит в производительности графического процессора.

При этом некоторые эксперты высказывают мнение, что для большей корректности следовало сравнивать новинки с ранее вышедшими продуктами Apple, iPhone 11 Pro Max, базирующемся на 7-нанометровом процессоре A13 Bionic. Данный девайс, вышедший в прошлом году, показывал результат на AnTuTu в почти 537 тысяч баллов. В таком случае поколение 2020 года мощнее и быстрее старой модели на 5-6%.



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