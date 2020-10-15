 

Анна Седокова рассказала про травлю мужа и детей из-за подозрения на CoViD-19

15.10.2020, 13:53, Разное

В своем микроблоге Instagram в разделе сторис Анна Седокова опубликовала результаты теста своего мужа Яниса Тимма на CoViD-19. Певица призналась, что ее возлюбленному и детям пришлось пережить травлю из-за подозрения на коронавирус.
В начале этого месяца стало известно, что у нескольких игроков баскетбольного клуба «Химки» обнаружили CoViD-19. В их числе оказался Янис Тимма, однако у него тест был условно-положительный. После повторных анализов наличие болезни не подтвердилось. Анна Седокова сделала фотографии документов, предоставленных медцентром и опубликовала их в своем микроблоге.

По словам артистки, эту публикацию она посвящает тем людям, которые перебегали на другую сторону улицы, увидев их семью. А также тем, кто выгонял ребенка из занятий, так как у Яниса Тимма было подозрение на коронавирус. Кроме этого, Анна Седокова обратилась к папарацци, которые «тыкали пальцами» и фотографировали ее детей. Супруга баскетболиста призналась, что после публикации материала о наличии CoViD-19 у игроков «Химок» с ними перестали общаться многие знакомые, поверив СМИ. Экс-солистка группы «ВИА Гра» выразила надежду, что «души таких людей помогут спасти одноразовые перчатки».



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