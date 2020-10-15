Найден способ прогнозирования сложности течения COVID-19

15.10.2020, 13:53, Разное

Китайские исследователи нашли способ, который позволяет спрогнозировать течение у пациента COVID-19. В ходе проведения исследования им удалось расшифровать реакцию иммунитета на коронавирус.

Специалисты детально проанализировали Т-клетки и В-клетки 23 пациентов с COVID-19. Это делалось на трех различных стадиях коронавируса. Вышеназванные клетки обладают семью типами рецепторов «цепочек», каждая из которых имеет несколько сегментов. На первоначальной стадии заражения сокращается реакция Т-клеток. Она восстанавливается только по мере улучшения их состояния здоровья. Таким образом, по этим клеткам можно предсказать тяжесть болезни.

Что касается В-клеток, «активированных» инфекцией, то изменяется тип цепочки, а потом запускается процесс выработки антител. На следующем этапе научной работы планируется выделить отдельные элементы. На их основе будут идентифицироваться антитела, которые появляются пациентов, поборовших COVID-19.

На базе результатов исследования можно разработать специальные тесты. Их результаты станут определять потенциальную тяжесть заболевания. У медиков на основе этих данных будет возможность назначить более эффективное лечение.