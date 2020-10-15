Мнение: Волгоград. Террористы

15.10.2020, 13:50, Разное

ФСБ отчиталась о ликвидации двух террористов, которые намеревались совершить теракты в Волгограде. Одной из целей был монумент Матери-Родины.

Если вспомнить, что в Волгограде несколько лет назад были совершенно реальные теракты, то информация выглядит убедительной. Более убедительной, во всяком случае, чем странное задержание "хабаровского террориста" с новеньким, только со склада, инвентарем. Другой вопрос, какой смысл в подрыве монумента – ФСБ хотя бы представляет, сколько грузовиков взрывчатки нужно завезти к основанию настолько огромного памятника? Или они его перфоратором хотели снести?

Однако гораздо интереснее другое. Сообщается о том, что террористами управляли из Сирии. Фактически это уже второй случай за последние несколько дней, когда терроризм и Сирия возникают в контексте российских событий.

Еще месяца не прошло, как министр обороны отчитался о полной и окончательной победе в Сирии. Перед этим президент трижды бил себя в грудь и клялся, что теперь-то победа точно достигнута. И теперь вдруг выясняется, что на дальних подступах хорошо получается бомбить больницы и гражданское население, а вот результат по боевикоам получается гораздо скромнее. В который раз возникает странный вопрос – а что, собственно говоря, российская армия делала и продолжает делать в Сирии? Террористам ни тепло, ни холодно от ее присутствия, когда нужно – они появляются там, где хотят.

В общем, есть вполне очевидная ситуация. Война в Сирии не имеет ни малейшего отношения ни к борьбе с терроризмом, ни к сохранению целостности Сирии. Что именно там делает Путин и его дружки-подельники – неведомо. Абстрактное "продвигает интересы России" – бред. У вора нет родины, он вор. Родина вора там, где он может воровать. У нынешних нет и не может быть родной страны – есть только кормовая площадка, где они воруют на десятки поколений вперед (правда, всегда оказывается, что любое количество украденного никогда впрок не идет, все оно в итоге исчезает как дым). У воров нет отечества, есть только свои собственные воровские интересы. И это всё, что нужно знать и о войне в Сирии, и о мифической "борьбе на дальних подступах".