Группа крови может предсказать риск тяжёлого течения коронавируса

15.10.2020, 13:17, Разное

Медики заявили, что риск тяжелого течения коронавируса можно предсказать по группе крови. Она также влияет на заражение COVID-19. Это подтвердили результаты двух проведенных исследований на данную тему.

Специалисты сравнили данные 473 тысяч человек из Дании с информацией о 2,2 миллиона человек, входящих в контрольную группу. Они узнали, с какой кровью люди чаще все болеют коронавирусом. Среди тех, кто получил положительный тест на COVID-19, меньше всего было обладателей первой группы. Более высокий процент фиксировался у людей с другими типами биоматериала. Высокий риск заражения инфекционным заболеванием имеют те, у кого вторая, третья и четвертая группа крови.

В рамках второго исследования анализировались сведения о 95 тяжелобольных пациентах с коронавирусом, которые попали в больницы в Канаде. Чаще под аппаратами ИВЛ оказывались обладатели второй и четвертой групп крови.