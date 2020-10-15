Что произойдет, если в мире исчезнут все вирусы

15.10.2020, 13:17, Разное

Ученые порассуждали на тему того, что произойдет, если в мире исчезнут все вирусы. По словам современных исследователей, без них не существовала бы жизнь на планете. На сегодняшний день существует несколько тысяч различных видов вирусов, для человека представляют опасность менее 1%.

Сама по себе природа находится в состоянии равновесия. Вирусы зачастую называют главными хищниками бактериального мира. Они осуществляют контроль за популяциями других видов, чтобы не способствовать нарушению хрупкого баланса. В основном речь идет об океанах, где 90% существ – бактерии. Причем, последние отвечают за выработку кислорода.

Результаты ряда проведенных исследований показывают, что большинство вирусов живут со своими носителями в симбиозе. Они способны передаваться через поколения. Например, вирус, живущий в некоторых грибах, помогает им адаптироваться к температурному режиму грунта. Подобные неклеточные агенты имеются и в человеке. Они регулируют состояние организма наравне с другими элементами.

Считается, что вирусы играют огромную роль в эволюции. Они копируют информацию, содержащуюся в клетках, а потом передают их следующим поколением. Многому в жизни человечество обязано древним ретровирусам, которые более 130 миллионов лет назад заразились ими.

На сегодняшний день изучение вирусов считается одним из наиболее перспективных в медицине направлений. Фаготерапия набирает обороты, поскольку организм человека все больше приспосабливается к антибиотикам.

Полезные пожиратели

Вирусы очень важны, поскольку за счет них в океане происходит регулировка популяций бактерий. Также они задействованы в остальных земных экосистемах. Если бы вирусы исчезли, некоторые популяции подавили бы другие, менее растущие.

Последствия для океана оказались бы катастрофическими. 90% всего живого в нем – микроорганизмы. Микробы производят на планете 50% кислорода. Вирусы активно участвуют и в данном процессе. Ежедневно они уничтожают 20% океанических микробов. За счет данной деятельности обеспечивается достаточное количество питательных веществ для планктона, производящего кислород. Таким образом, поддерживается жизнь на планете.



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Некоторым организмам вирусы критически важны для получения конкурентоспособного преимущества. В частности, они играют большую роль, помогая коровам превращать целлюлозу из травы в сахара. Впоследствии происходит их превращение в молоко.

Под защитой вирусов

Если в человеческий организм проникают безвредные вирусы, то они буквально отпугивают ряд патогенов. Вирус GB типа C способствует замедлению развития СПИДА у тех, кто инфицирован ВИЧ. К тому же зараженные Эболой погибают с меньшей степенью вероятности.

Без вирусов люди и живые существа на планете чаще бы подвергались различным болезням. Поскольку им свойственно постоянно мутировать и размножаться, то они представляют собой так называемое хранилище генетических инноваций.

Вирусы внедряются в клетки существ, захватывая их инструменты размножения. Если процесс происходит в зародышевой линии, то основной код предается следующему поколению. Организмы, где присутствуют вирусы, принимают вирусные гены и применяют их в своих интересах.



Изображение взято с: pixabay.com

Исчезновение вирусов на планете отразится на эволюции. Существуют доказательство, что человечество обязано способностью к живорождению маленькой части генетического кода, взятой у древних ретровирусов. Без них беременность протекала бы иначе или же и вовсе бы не существовала.

Чем больше человек получит информации о вирусах, тем он сможет эффективнее использовать их в мирных целях. Также есть шанс разработать эффективную вакцину от опасных инфекций, способных спровоцировать еще одну пандемию.