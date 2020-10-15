WP – с тех пор как Трамп пришёл к власти, угроза применения ядерного оружия в мире выросла

15.10.2020, 13:15, Новости дня

После почти четырёх лет президентства Дональда Трампа ядерная угроза в мире обозначилась более остро, пишет The Washington Post. И хотя, как отмечают эксперты, к этому всё шло и без действующего главы Белого дома, свой вклад в усугубление ситуации он тоже внёс — отказавшись от иранской ядерной сделки, ДРСМД и «открытого неба». И теперь, когда сильные державы заняты модернизацией своих сил, наблюдатели всё больше опасаются новой гонки вооружений.



Reuters

На прошедших выходных власти Северной Кореи провели парад, на котором продемонстрировали, по всей видимости, новую межконтинентальную ракету. Как считает корреспондент The Washington Post Пол Сонн, эти новости подчеркнули «тревожную реальность»: с тех пор как в США к власти пришёл Дональд Трамп, ядерная угроза в мире обострилась, несмотря на попытки американского лидера решить вопрос с Пхеньяном.

Как напоминает журналист, незадолго до «презентации» северокорейской ракеты, на день рождения президента Владимира Путина, РФ провела тестовый запуск своей гиперзвуковой крылатой ракеты. А ещё раньше Пекин испытал баллистические ракеты, «убийцы авианосцев», в Южно-Китайском море.

По мнению Пола Сонна, такая ситуация представляет серьёзную проблему для США. Администрация Трампа положила начало эпохе «конкуренции между великими державами», в которой участвуют Китай и Россия. Однако активное военное усиление сторон рискует перерасти в «полноценную гонку вооружений» и поставить крест на десятилетиях прогресса в попытках контролировать и предотвращать их распространение.

Как показало недавнее исследование Центра стратегических и международных исследований, ослабление глобального влияния США и обострение напряжённости в разных регионах мира, а также уверенные позиции в своих странах авторитарных лидеров, могут подтолкнуть всё больше государств к попыткам обзавестись собственным ядерным оружием, в то время как способность Вашингтона дать свой ответ на эти шаги будет ограничена.

Уже, несмотря на старания Дональда Трампа и переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, последние дни предвыборной кампании в США омрачает парад Пхеньяна. Тем временем глава Белого дома спешит всё-таки «в последнюю минуту» продлить договор СНВ-III с Россией, чтобы закрепить за собой «дипломатическую победу» в преддверии голосования 3 ноября.

Как обращает внимание Сонн, интерес Трампа к проблеме контроля над вооружениями восходит ещё к 1980 году, когда бизнесмен не слишком успешно порывался принять участие в переговорах администрации Рональда Рейгана по ядерному оружию с СССР. Вступив в гонку за президентское кресло в первый раз, Трамп называл ядерные вооружения главной мировой проблемой, более приоритетной, чем климатические изменения. И тем не менее, проведя почти четыре года в Белом доме, действующий лидер не подписал ни одного значительного соглашения в этой сфере и даже, напротив, неоднократно выступал на одной стороне с известными скептиками идеи о контроле над вооружениями, вроде бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

«Сейчас у нас США выходят из соглашений по контролю над вооружениями с русскими, не могут начать хоть какие-нибудь осмысленные переговоры с китайцами, но зато успешно портят отношения с иранцами и северокорейцами и смотрят куда-то в противоположную сторону, пока союзники, типа саудитов, обзаводятся кое-каким любопытным потенциалом», — комментирует руководитель Программы нераспространения ядерного оружия в Восточной Азии при Институте международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис.

Впрочем, как подчёркивает политолог и доцент Массачусетского технологического института Випинг Наранг, всё начало двигаться в опасном направлении ещё до прихода к власти Трампа — учитывая положение дел в мире, любой администрации было бы непросто заключить новую значимую сделку по контролю над вооружениями. Но Трамп по-своему усугубил ситуацию, выйдя из невыгодной иранской ядерной сделки в 2015 году, а также ДРСМД и «открытого неба» с Россией якобы из-за нарушений Москвы.

«Дело не только в том, что США не играют роль лидера, коим они, определённо, и не являются. Дело в том, что США не выполняют никакие функции, которые они выполняли раньше. Каждый сам по себе, нет никаких правил, никакой предсказуемости. Поэтому я действительно считаю, что дела могут принять безумный оборот», — настаивает Джеффри Льюис.

Возможно, как подчёркивает Пол Сонн, главным достижением Трампа в сфере контроля над вооружениями стала неформальная договорённость с Ким Чен Ыном на приостановку испытаний межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок со стороны Пхеньяна в обмен на отказ от проведения военных учений США и Южной Кореи. Это помогло разрядить напряжённую ситуацию в отношениях между Америкой и Северной Кореей в 2017 году. Но, как показали наблюдения экспертов и последний парад Пхеньяна, работу над своей ядерной программой Ким отнюдь не забросил.

На Ближнем Востоке, с тех пор как Трамп вышел из иранской ядерной сделки, Тегеран увеличил объёмы добычи обогащённого урана. РФ представила новые вооружения, способные пробиться через американскую противоракетную оборону, включая оснащённый ядерными зарядами комплекс «Авангард» и беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон».

Как отмечал Путин, некоторые новые вооружения, над которыми сейчас работает Россия, будут подпадать под СНВ-III, если стороны всё же продлят договор, истекающий в начале февраля. Сам российский лидер и кандидат в президенты США от демократов Джо Байден выражали готовность подписать существующую версию, однако администрация Трампа хочет более масштабного соглашения, в котором принял бы участие и Китай. Пол Сонн обращает внимание: если переговоры по СНВ-III так ни к чему и не приведут, то Вашингтон и Москва впервые со времён холодной войны будут ничем особо не ограничены в своих ядерных арсеналах.

Китай же принимать участие в СНВ-III отказывается и активно работает над собственным потенциалом. Некоторых это даже заставило усомниться в том, придерживается ли по-прежнему Пекин своей доктрины «второго удара», в которой он гарантирует, что никогда первым не нанесёт удар имеющимся у него ядерным оружием.

Правда, и США со своими масштабными планами модернизации не отстают от соперников. У некоторых это вызывает опасения по поводу «зарождающейся гонки вооружений». Но, по словам бывшего заместителя генсекретаря НАТО Роуз Гёттемюллер, отчасти действующий президент США прав в том, что выражает обеспокоенность активной модернизацией в РФ и Китае, но впадать в панику не стоит.

«В итоге я думаю, что вероятность применения ядерного оружия выросла с тех пор, как к власти пришёл президент Трамп. Думаю, что тенденции идут в нехорошую сторону и ведут нас всё дальше по этой дороге», — полагает содиректор Программы по ядерной политике и старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Джеймс Эктон.