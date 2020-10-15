Компания Apple представила умную колонку HomePod mini

15.10.2020, 13:10, Новости дня

Во время второй осенней презентации «яблочная» компания показала уменьшенную версию умной колонки, вышедшую под названием HomePod mini. Как информировал разработчик, в данном устройстве так же, как и в старшей модели, использован голосовой помощник Siri, обеспечивающий более качественную работу сервиса.

Демонстрируя новую колонку, производитель обратил внимание на высокое качество звучания, обеспеченная новым чипом S5.

Как пояснили специалисты, система, внедренная в HomePod mini, автоматически управляет качеством звука в режиме реального времени. Благодаря этому, пользователи могут наслаждаться музыкой, не отвлекаясь на регулирование в ручном режиме. В колонке установлены три динамика.