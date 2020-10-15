Минздрав заявил о колоссальном влиянии алкоголя на россиян

15.10.2020, 13:08, Новости дня

Потребление алкоголя оказывает колоссальное влияние на жителей России, особенно мужчин, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Влияние алкоголя – нами четко оценено – оно просто колоссальное, особенно на мужское население, в меньшей степени на женщин, но тем не менее блок этот также весом», – передает ТАСС заявление Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.

По словам министра, показатели смертности мужчин и женщин в возрасте до 40 лет различаются в два раза. «В статистике смертности мы видим, что, начиная с 18 лет, разница в показателях по годам жизни мужчин и женщин отличается в пределах 35-37 лет до двух раз. Фактически показатели смертности выравниваются у мужчин и женщин только после 65 лет», – подчеркнул Мурашко.

Он отметил, что работа по профилактике снижения потребления алкоголя очень важна, поскольку «данное направление – это как раз один из резервов снижения смертности трудоспособного населения и сохранения трудовых ресурсов», – добавил министр.

Напомним, в сентябре Минздрав сообщил о сокращении потребления алкоголя в России.