Кейт Миддлтон нанесла неожиданный визит семьям, пережившим выкидыш

15.10.2020, 13:05, Разное

После переезда из их с принцем Уильямом поместья Анмер-холл в Норфолке, где они проводили карантин, в Кенсингтонский дворец в Лондоне, Кейт Миддлтон регулярно выполняет официальные обязательства. На днях она приняла участие в виртуальной церемонии Wildlife Photographer of the Year, а вчера нанесла неожиданный визит в колледж Imperial College, где поближе познакомилась с работой благотворительной организации Tommy’s. Ее сотрудники работают над тем, чтобы снизить количество выкидышей и преждевременных родов.

В рамках недели Baby Loss Awareness Week Кейт встретилась с семьями, которым довелось пережить такую трагедию, как потеря ребенка – Tommy’s помогли им справиться с этим и решиться на рождение другого малыша. Кроме того, Кейт познакомилась с детьми, которые появились на свет благодаря специализированной помощи в исследовательских клиниках Tommy’s.

В частности, на встрече с герцогиней Кембриджской присутствовала Клэр Ворган, чья дочь умерла при рождении в 2017 году. Теперь Клэр работает в благотворительной организации Sands, которая занимается финансированием исследований таких явлений, как выкидыш, преждевременные роды и смерть детей при рождении.

Когда моя дочь родилась, она была просто идеальной. Ее рождение – лучшее, что случалось со мной в жизни. И одновременно – худшее. Когда мы вернулись домой, наша жизнь изменилась. Мы были опустошены, – рассказала Клэр Кейт.

После этого герцогиня отправилась в University’s Institute of Reproductive and Development Biology, где пообщалась с медицинскими экспертами на эти же темы.