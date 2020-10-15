 

Джо Джонас сделал новую татуировку в честь Софи Тернер

15.10.2020, 13:05, Разное

Идея посвящать татуировки своим возлюбленным, родителям, детям и даже животным – не нова, особенно среди знаменитостей. Недавно татуировку в честь Николы Пельтц набил Бруклин Бекхэм, а теперь на подобный романтичный шаг решился и музыкант Джо Джонас. Его тату-мастер NAL опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой можно оценить новый рисунок на шее Джо. Там нарисована замочная скважина, в которую заглядывает девушка. И хотя виден только ее глаз, поклонники единодушно решили, что он “принадлежит” жене Джо, звезде “Игры престолов” Софи Тернер.

Напомним, Софи Тернер и Джо Джонас вместе с 2016 года. Обнародовать свой союз влюбленные решили не сразу, а лишь спустя два года после начала отношений. В октябре 2018 года – на показе Louis Vuitton в Париже – они впервые позировали фотографам вместе.

Софи и Джо были обручены более полутора лет, прежде чем сыграли свадьбу. Пара решила устроить два торжества. В первый раз пара поженилась в Лас-Вегасе в довольно камерной обстановке в начале мая 2019 года, и тогда о радостном событии поклонники узнали также благодаря соцсетям: один из присутствующих выложил в Instagram трансляцию с места событий. Следом Софи и Джо решили устроить себе настоящее торжество уже летом во Франции, в поместье Chateau De Tourreau. А после супруги отправились в медовый месяц в Италию.

О том, что у Софи и Джо родилась дочь, стало известно в конце июля, но произошло это событие чуть раньше –  22 июля. Также портал TMZ смог выяснить и имя малышки – девочку назвали Уиллой. 



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