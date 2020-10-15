В России введут социальный рейтинг журналиста

15.10.2020, 13:02, Разное

Министерство информации России направило на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о вводе социального рейтинга работника средств массовой информации. Документ предлагает создать государственную комиссию, составленную из заслуженных журналистов, парламентариев и общественных деятелей, по мониторингу объективного освещения событий в стране в печатных и интернет-изданиях, а также на телевидении.

После выхода авторских публикаций или репортажей представители комиссии оценивают качество подачи информации и её соответствие национальным интересам России. Журналистам рекомендуется пристальнее следить за работой органов власти и своевременно информировать о тех или иных действиях, желательно в положительном ключе. Такие публикации и телевизионные сюжеты будут высоко оцениваться баллами и станут впоследствии бонусом при трудоустройстве или получении льготной ипотеки. Критические заметки будут снижать социальный рейтинг журналиста. При достижении им отрицательных значений комиссия рассмотрит вопрос о возможности лишения гражданина права заниматься журналистской деятельностью или работать в СМИ на территории России на определённый срок.

В Мининформе для эффективного осуществления контроля предложили создать единую электронную систему по учёту журналистской деятельности, аналогичную Госуслугам. Каждый представитель профессии сможет бесплатно завести в ней электронный кабинет и отслеживать изменения в своём рейтинге с пояснениями экспертов.