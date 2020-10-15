Скандалы: Российский госдолг обновляет высоту

15.10.2020, 13:00, Разное

Рекордный спрос на гособлигации с плавающим купоном позволил Минфину привлечь в бюджет за одну неделю еще более 350 млрд руб.

Рекордный спрос на гособлигации с плавающим купоном позволил Минфину привлечь в бюджет еще более 350 млрд руб. При этом спрос со стороны банков был менее агрессивным, чем неделей ранее, чему способствовали шаги ЦБ и казначейства по предоставлению ликвидности. С учетом восстановления спроса нерезидентов на ОФЗ с постоянным купоном Минфин может уже к середине ноября выполнить агрессивный квартальный план.

На рынке ОФЗ 14 октября установлены новые рекорды. Как и на прошлой неделе, инвесторам предложили облигации с переменным (флоутеры) и постоянным купонным доходом. Сроки обращения выросли с 10 и 5 лет до 12 и 15 лет соответственно. Спрос на флоутеры составил 377,6 млрд руб., почти на 20 млрд руб. выше максимума, установленного на прошлой неделе, что позволило Минфину привлечь рекордные 350,6 млрд руб.

В отличие от аукциона недельной давности (см. “Ъ” от 8 октября) для удовлетворения почти 93% выставленных заявок Минфин смог обойтись меньшими жертвами. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, дисконт к цене вторичного рынка составил около 0,52 процентного пункта, почти вдвое ниже дисконта на аукционе недельной давности. Снижению агрессивности заявок способствовало улучшение ситуации на долговом рынке. За минувшую неделю доходность в среднем по рынку снизилась на 8 базисных пунктов, а с начала месяца — на 17 базисных пунктов.

Среди причин улучшения конъюнктуры господин Ермак выделяет «снижение рисков, связанных с введением новых антироссийских санкций, сохранение относительно высоких цен на нефть и укрепление рубля».

Улучшению ситуации с ликвидностью банков, которые остаются главными покупателями бумаг с переменным купоном, способствовало десятикратное увеличение лимитов по месячным операциям репо до 1 трлн руб. (см. “Ъ” от 12 октября). «Это решение было принято из-за возможных кратковременных дисбалансов распределения ликвидности в банковском секторе на фоне смещения бюджетных расходов на конец года и активного размещения ОФЗ»,— поясняет Александр Ермак.

Запас ликвидности у банков подпитывается и бюджетными деньгами. На аукционе федерального казначейства, состоявшемся 12 октября, банки привлекли 250 млрд руб. по ставке 4,13% годовых. «Ставка денежного рынка сейчас вблизи ключевой ставки. Поэтому банки видят хорошую возможность привлечь средства под чуть выше 4% годовых и тут же одолжить на пару процентных пунктов дороже Минфину с возможностью рефинансировать облигации через репо»,— отмечает глава управления торговых операций «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Международные инвесторы по-прежнему не участвуют в аукционах ОФЗ с плавающим купоном, считают аналитики.

По словам аналитика «ВТБ Капитала» Игоря Рапохина, флоутеры не входят в основные мировые индексы локального долга. «Для большинства рынков emerging markets характерна ситуация с низкой вовлеченностью нерезидентов в «неиндексные» инструменты»,— поясняет он.

Зато нерезиденты могли поучаствовать в аукционе ОФЗ с постоянным купоном. Спрос на бумаги составил 34,6 млрд руб., Минфин привлек 21,7 млрд руб. под 6,32% годовых. По оценкам Игоря Рапохина (основанным на данных НРД), с начала октября нерезиденты приобрели российские гособлигации на 38 млрд руб., причем только на прошлой неделе — на 24 млрд руб. Это максимальный объем с середины июня. Кроме того, отмечает эксперт, нерезиденты на неделе наращивали дюрацию портфеля, перекладываясь из выпусков с погашением через 10–13 лет в более длинные бумаги. Именно это могло подтолкнуть Минфин к размещению 15-летних облигаций.

Благодаря агрессивным размещениям начала месяца Минфин заметно опережает график квартальных заимствований. За два аукционных дня он привлек более 718 млрд руб. (35% от планового объема).

При сохранении текущих темпов план может быть выполнен к середине ноября. По мнению господина Ермака, министерству стоит воспользоваться благоприятной конъюнктурой, которая может «неожиданно ухудшиться на фоне сохранения рисков, связанных как с внешними, так и с внутренними факторами».

Виталий Гайдаев