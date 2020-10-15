 

Мнение: Последствия пожаров в Латакии. Вид из космоса

15.10.2020, 12:30, Разное

Последствия пожаров в Западной Латакии. Вид со спутника. До и после.

Источник: Colonel Cassad



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