 

Эксперт об ультиматуме Тихановской: Лукашенко сдадут собственные соратники

15.10.2020, 12:23, Разное

В своем ультиматуме Тихановская потребовала от Лукашенко объявить об отставке до 25 октября. Пока внимание президента отвлечено на борьбу с оппозицией, США установили контакты с ближайшим окружением главы государства, полагает Манойло.

“В итоге Лукашенко могут сдать его же собственные соратники”, – сказал эксперт в комментарии РИА Новости Крым.

По мнению Манойло, за ультиматумом Тихановской кроется требование Вашингтона об отставке Лукашенко. Бывшего кандидата в президенты Белоруссии политолог назвал “американской марионеткой”.

Эксперт отметил, что Запад выделяет огромные деньги на раскачивание ситуации в Белоруссии. Вопрос свержения Лукашенко может решиться в ближайшие недели, считает Манойло.

Со схожей оценкой выступает член политсовета Объединенной гражданской партии Белоруссии Лев Марголин. Переломным моментом для режима Александра Лукашенко может стать конец октября или начало ноября, полагает он.

В этот период в одной временной точке сойдутся все проблемы: экономическая ситуация ухудшается, Москва отказывается финансировать официальный Минск, к тому же заканчивается время, которое отвела Тихановская на выполнение ее требований.

В таких условиях стабилизация обстановки в Белоруссии невозможна, убежден Марголин. В стране сложилась патовая ситуация, но чаша весов склоняется в сторону оппозиции, приводит мнение политика портал “Белорусский партизан”.

Напомним, что в своем ультиматуме Тихановская потребовала от Лукашенко объявить об отставке, прекратить насилие над протестующими и освободить политзаключенных. На выполнение требований политик дала властям 13 дней.



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