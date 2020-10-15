Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса

15.10.2020, 12:23, Разное

Начиная со следующей недели, посетители и сотрудники развлекательных заведений, работающих с полуночи до шести утра, смогут попасть внутрь только после регистрации номера телефона. По словам мэра города, как и весной, индустрия развлечений стала одной из первых жертв “ковидных” ограничений.

Правила будут работать следующим образом. На входе каждый должен отсканировать своим смартфоном QR-код или отправить СМС на номер 7377.

В случае, если у кого-то из посетителей заведения обнаружат коронавирус, система безопасности оповестит остальных присутствующих. Люди, получившие уведомление, должны будут пройти экстренное тестирование на COVID-19. По словам Сергея Собянина, это поможет оперативно выявить и прервать новые вспышки заражения.

Правила подготовлены в том числе и потому, что в ночных клубах и барах невозможно держать социальную дистанцию. Также с трудом можно представить соблюдение масочного режима и прочих мер предосторожности. По словам Сергея Собянина, подобным образом поступили городские власти и других мегаполисов.

Напомним, число зараженных коронавирусом в России растет с каждым днем. Ежедневно в нашей стране выявляют порядка 14 тысяч новых случаев китайской инфекции. Основной удар приходится на Москву – здесь наблюдается наибольшее число инфицированных.