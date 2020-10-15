 

Евросоюз ввел санкции против шести россиян из-за отравления Навального. Среди них директор ФСБ Бортников

15.10.2020, 12:20, Новости дня

Евросоюз ввел санкции против шести россиян из-за отравления оппозиционного российского политика Алексея Наваьного. Об этом говорится в официальном журнале Евросоюза.

Под санкции попали:

директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников;
первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко;
заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко;
заместитель министра обороны РФ Павел Попов;
глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин;
полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;
Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (во времена СССР там разработали “Новичок”. – “ГОРДОН”).

В ЕС отметили, что доступ к токсину, которым отравили Навального, был только у госорганов РФ. Поэтому в ЕС сделали вывод, что это было возможно только при наличии согласия Администрации президента РФ, участии федеральных властей, а также как результат умысла или халатности министерства обороны РФ и его политического руководства.

Санкции против научно-исследовательского института органической химии и технологии были введены, так как, по мнению ЕС, институт не выполнил свою обязанность по уничтожению запасов химического оружия.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный “по неустановленной причине” мог сам принять яд из группы “Новичок”.

7 октября МИД Франции и Германии сообщили о подготовке европейских санкций из-за отравления Навального.

В МИД РФ заявили, что Франция и Германия, предложившие ввести санкции в связи с делом Навального, возглавили “антироссийскую коалицию”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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