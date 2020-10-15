 

Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру

15.10.2020, 12:20, Новости дня

Российская певица Наташа Королева в интервью журналу “Караван” заявила, что актриса Анастасия Шульженко, любовница ее мужа, стриптизера Тарзана (Сергея Глушко), хотела стать суррогатной матерью их ребенка.

“Хотя Сергей записал видеопризнание и сказал, что изменил жене, я так не считаю. С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру. Какое-то время назад она подошла к Сереже после выступления в “Тарзан-шоу” с предложением услуг в качестве суррогатной матери. Мол, готова выносить ребенка семейной паре. В его телефоне она так и записана “Настя суррогат”, – заявила Королева.

Певица отметила, что они с мужем задумывались над рождением второго ребенка суррогатной матерью.

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году.

В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой с девушками, которые его “развели, а потом обокрали”. Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Комментируя измену мужа в разговоре с российской ведущей Ксенией Собчак, Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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