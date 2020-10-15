 

“Наша радость, счастье, вдохновение”. Сумская показала маму-именницу

15.10.2020, 12:20, Новости дня

Украинская актриса Ольга Сумская 14 октября поделилась с подписчиками в Instagram совместным видео с мамой – заслуженной артисткой Украины Анной Сумской. Публикацию Сумская посвятила дно рождения матери. 

На видео Анна Сумская в полумраке задувает свечи на праздничном торте.

“Наша радость, счастье, вдохновение. Возраст просила не писать, но вашими поздравлениями интересуется”, – поделилась Сумская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Наша радість,щастя,натхнення!Вітаємо нашу заслужену артистку Украі * ни,Берегиню династіі * Сумських,ГАННУ ІВАНІВНУ!З днем народження,рідненька!Многая літа!Вік просила не писати,але цікавиться щодо ваших привітань…Тож,всі теплі слова іменинниці читаю!Мамуся щаслива і всім дякує!

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 14 Окт 2020 в 10:07 PDT

Сумская родилась во Львове. Она – обладатель званий “Заслуженная артистка Украины”, “Народная артистка Украины”, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). 

Мать Сумской Анна Сумская родилась 14 октября 1933 году в селе Катюжанка Вышкородского района Киевской области. За свою актерскую карьеру она сыграла более 150 ролей в театре и снялась в нескольких фильмах.

В браке с актером Вячеславом Сумским Анна Сумская родила двух дочерей – Наталью (1956) и Ольгу (1966). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / «Северный поток» восстановил прокачку газа после техобслуживания

30.06 / Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований

20.07 / Xiaomi планирует к выпуску недорогой флагман за 300 долларов

04.08 / В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

22.08 / Появились сведения о блокировке доступа к десяткам сайтов в Белоруссии

31.08 / Маас осудил задержание немецких журналистов в Белоруссии

05.08 / Отменен карантин для прилетающих в Швейцарию россиян

21.09 / “Утро в Киеве”. Loboda сообщила, что находится в столице Украины

15.07 / В США отказались от плана выдворять студентов онлайн-формы обучения после жесткой критики крупнейших вузов и IT-компаний

19.07 / У мира нет будущего, в котором все дороги ведут в Москву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска