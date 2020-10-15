 

Спецагент НАБУ Шевченко – Зеленскому: Вы оказались более циничным, чем барыга и Янык вместе взятые

15.10.2020, 12:20, Новости дня

Обличитель НАБУ Евгений Шевченко считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше уйти с должности главы государства. Об этом Шевченко написал 14 октября в Facebook.

“Господин Зеленский, вы оказались более циничным, чем барыга и Янык вместе взятые. Вы устраиваете шоу с вопросами к людям, и первый из них касается пожизненного лишения свободы за топ-коррупцию. Это при том, что ваш генпрокурор  [Ирина] Венедиктова заблокировала расследование НАБУ по трем народным депутатам из партии “Слуга народа”, которые требовали взятку”, – сказано в посте.

Шевченко отметил также, что генпрокуурор саботирует экстрадицию экс-владельца “VAB Банка” Олега Бахматюка, назначает коррумпированных прокуроров, пытается слить дела Роттердам+ и “Приватбанка” и препятствует следствию по судьям Окружного админсуда Киева.

https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10214339712886588

“Вы, конечно, можете притворяться клоуном, который ничего не знает, но веры вам уже нет, поэтому лучше вам уйти… Ваше дальнейшее пребывание на посту президента Украины может привести к пожизненному заключению и вас, и ваших друзей”, – отметил Шевченко.

Бахматюка подозревают в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного “VAB Банку” Национальным банком Украины.

1 сентября Высший совет правосудия не удовлетворил ходатайство Венедиктовой о временном отстранении судей Окружного административного суда Киева Евгения Аблова, Владимира Келеберды, Игоря Качура, Алексея Огурцова и Игоря Погрибниченко и председателя суда Павла Вовка. В следственных органах заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на “пять важных вопросов”. Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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