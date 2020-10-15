 

В прошлом Луна защищала Землю от Солнца своим магнитным полем

15.10.2020, 12:17, Разное

Ученые полагают, что в прошлом у Луны имелось достаточно мощное магнитное поле, защищавшее молодую Землю от солнечных бурь. На это указывают результаты компьютерного моделирования, в котором Луна могла воздействовать на нашу планету.
Однако со временем магнитное поле Луны сильно ослабло, из-за чего спутник не способен защищать от солнечной активности не только Землю, но и свою поверхность. Кроме компьютерного моделирования на наличие мощного магнитного поля указывали образцы горной породы, доставленные на Землю миссией Аполлон.

Стоит отметить, что несколько миллиардов лет назад Луна находилась к Земле намного ближе, чем сегодня. Сейчас спутник ежегодно отдаляется от планеты на 2,5 см в год. Также у Земли со временем образовалась собственная магнитосфера, служащая защитным барьером от солнечного излучения. Если бы Луна в прошлом не имела достаточно мощного магнитного поля, то поверхность молодой Земли Солнце способно было полностью выжечь.



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