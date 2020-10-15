ОСК анонсировала подписание акта о сдаче ледокола «Арктика»

15.10.2020, 12:08, Новости дня

«Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) планирует подписать 21 октября акт сдачи универсального атомного ледокола проекта 22220 «Арктика», построенного на Балтийском заводе (входит в ОСК), рассказал гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

«Готовимся к подписанию акта по сдаче головного ледокола проекта 22220 «Арктика» 21 октября, который вернулся в Мурманск после первых ледовых испытаний на Северном полюсе», – передает ТАСС слова Рахманова.

«Мы смогли убедиться, что Арктика повела себя достойно», – добавил Рахманов.

Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 был построен «Балтийским заводом» по заказу Росатома. Закладка судна состоялась 5 ноября 2013 года, спуск судна на воду – 16 июня 2016 года. Он стал самым большим и мощным атомным ледоколом в мире: длина судна – 173,3 метра, ширина – 34 метра, высота – 15,2 метра, водоизмещение – 33540 тонн.

Ледокол предназначен для самостоятельной проводки судов, в том числе крупнотоннажных, лидирования караванов в Западном районе Арктики. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, в частности на мелководных участках Енисея и Обской губы.

Атомоход был назван в честь легендарного ледокола «Арктика», ставшего первым в истории судном, достигшим Северного полюса в надводном положении.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как удалось возродить строительство крупнейших в мире атомных ледоколов.