 

Анастасия Костенко поделилась фотографией с округлившимся животом

15.10.2020, 11:53, Разное

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко поделилась фотографией, где запечатлена с округлившимся животом. Многие начали поздравлять модель с третьей беременностью, но потом оказалось, что снимком она просто хотела привлечь внимание подписчиков.
Каждый день Анастасии Костенко задают множество вопросов, связанных с ее питанием и фигурой. В Instagram пользователи видят фотографии новоиспеченных мам, в том числе модели, которые выставляют напоказ идеальные формы. У некоторых складывается впечатление, что они и вовсе не рожали детей.

Однако есть тип женщин, которые не принимают свою внешность после родов. Многие хотят питаться правильно и иметь красивые формы. Желательно результатов добиваться без изнурительных диет, негативно сказывающихся на организме.

Костенко для своих подписчиков пообещала сделать прямой эфир с эндокринологом и диетологом, чтобы была возможность задать все интересующие вопросы на этот счет специалисту. Пост модель дополнила фотографией, где она запечатлена с округлившимся животом. Снимок был сделан в одну из предыдущих беременностей.

Напомним, что модель подарила супругу Дмитрию Тарасову двух дочерей – Милану и Еву. У футболиста также есть ребенок от первого брака.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Актер и композитор Матвейчук тайно женился в Швейцарии

03.07 / На Курилах установили знак в честь поправки о неотчуждаемости территорий

24.06 / Певица Натали рассказала о смерти своего отца

27.08 / Тихановская указала на отсутствие поддержки Лукашенко со стороны России

18.08 / Мнение: К чему приходит Эволюция

07.07 / Личное: Подстриглась!

28.06 / Адвокат Ромы Жукова сообщил, что будут проверять его супругу на вменяемость

17.09 / Мнение: “Позор немецкой полиции”.

30.08 / Очень криповый пост – Личное мнение

01.08 / Мнение: Сытая Россия, русские свиньи и напечатанная курица

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска