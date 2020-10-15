Анастасия Костенко поделилась фотографией с округлившимся животом

15.10.2020, 11:53, Разное

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко поделилась фотографией, где запечатлена с округлившимся животом. Многие начали поздравлять модель с третьей беременностью, но потом оказалось, что снимком она просто хотела привлечь внимание подписчиков.

Каждый день Анастасии Костенко задают множество вопросов, связанных с ее питанием и фигурой. В Instagram пользователи видят фотографии новоиспеченных мам, в том числе модели, которые выставляют напоказ идеальные формы. У некоторых складывается впечатление, что они и вовсе не рожали детей.

Однако есть тип женщин, которые не принимают свою внешность после родов. Многие хотят питаться правильно и иметь красивые формы. Желательно результатов добиваться без изнурительных диет, негативно сказывающихся на организме.

Костенко для своих подписчиков пообещала сделать прямой эфир с эндокринологом и диетологом, чтобы была возможность задать все интересующие вопросы на этот счет специалисту. Пост модель дополнила фотографией, где она запечатлена с округлившимся животом. Снимок был сделан в одну из предыдущих беременностей.

Напомним, что модель подарила супругу Дмитрию Тарасову двух дочерей – Милану и Еву. У футболиста также есть ребенок от первого брака.