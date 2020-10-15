 

Айзу Долматову раскритиковали за пост об Олеге Майами

15.10.2020, 11:53, Разное

Ведущая и блогер Айза Долматова обнародовала фотографию со своим возлюбленным Олегом Майами, посвятив ему трогательный пост. Не всем подписчикам знаменитости понравился текст публикации, многие раскритиковали его.
Айза Долматова предположила, что вторая осень с Олегом Майами продлится всю жизнь. Она не исключает, что встретила того самого человека, с которым останется до конца своих дней. Блогер верит в судьбу и считает, что встреча с певцом – часть ее плана.

Ведущая выразила благодарность избраннику за то, что тот не ускоряет события и дает насладиться моментом. По словам Долматовой, Майами заботится о ней как мать. Даже сейчас, когда артист болеет, он не забывает о своей возлюбленной. Ведущая не понимает, с какой планеты к ней пришел исполнитель, но точно не с Земли. На сегодняшний день она ничего не хочет знать, особенно про то, что произойдет завтра. Долматова просто хочет находиться рядом с избранником.

Не все поклонники оказались рады за ведущую. Многие вспомнили, что аналогичные посты она публиковала и про двух своих бывших мужей – рэпера Гуфа и Дмитрия Анохина. Обоим блогер подарила сыновей. В первом браке на свет появился Сами, а во втором – Элвис.



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