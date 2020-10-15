 

Собянин обязал компании сообщать об изменении состава работающих на удаленке

15.10.2020, 11:38, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, обязывающий предприятия столицы сразу сообщать об изменениях в составе сотрудников, работающих дистанционно.

Также в указе говорится, что работодателям Москвы не обязательно сдавать еженедельные отчеты по удаленке, если состав работающих дистанционно сотрудников не менялся, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице Собянин обязал всех московских работодателей с 5 по 28 октября перевести 30% своих сотрудников на удаленный режим работы предоставить сведения о их переводе. Тем компаниям, которые не выполнят данное требование, либо подадут неполную информацию, грозит приостановка деятельности. 



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