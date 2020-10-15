Идеально круглый черный объект обнаружен в Антарктиде

15.10.2020, 11:48, Разное

Откройте программу Google Earth, введите в нее координаты 66°16'24.0"S 100°59'03.3"E и слегка подкорректируйте угол обзора, тогда в районе Антарктиды вы увидите нечто, что совсем не подходит под определение "естественное природное образование".

Это объект обнаружил известный "виртуальный исследователь" с ником MrMBB333, у которого свой канал на YouTube. Вот уже много лет он тщательно просматривает карты Земли в поисках самых странных "артефактов".

Странный объект выглядит как идеально ровный диск черного цвета, наполовину скрытый под толстым слоем камней.

При максимальном увеличении объект еще больше напоминает классическую "летающую тарелку", поверх которой можно разглядеть круглую "нашлепку".

Есть предположение, что это потерпевший крушение или совершивший экстренную посадку инопланетный корабль, который потом был покрыт камнями и льдами, но теперь льды тают из-за глобального потепления и корабль постепенно выходит из-под "панциря".

Если так, то это крушение или посадка было совершено еще в глубокой древности.